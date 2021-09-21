Пенсионный фонд напомнил татарстанцам, что входит в социальный пакет и для кого он

Льготники Татарстана могут сделать выбор между денежной компенсацией и соцпакетом до 1 октября. Что в него входит, на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» напомнила заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда России по Татарстану Елена Полякова.

«Набор социальных услуг, так называемый социальный пакет, предусматривает три составные части, главной из которых, естественно, является бесплатное обеспечение лекарственными препаратами по рецептам врача, фельдшера, медицинскими изделиями по рецептам на них и специальными продуктами питания для детей-инвалидов», – рассказала она.

Вторая часть соцпакета – это обеспечение социальными путевками на санаторно-курортное лечение. Они выдаются при наличии медицинских показаний для профилактики основных заболеваний. Последняя опция соцпакета – это бесплатный проезд на пригородных электричках.

Елена Полякова назвала категории татарстанцев, которые имеют право на соцпакет.

«Прежде всего это ветераны Великой Отечественной войны, то есть участники войны, инвалиды войны, ветераны боевых действий, семьи погибших и умерших участников войны. Основную категорию составляют инвалиды всех групп, независимо от причины инвалидности, включая детей-инвалидов. Помимо этого, обратиться за предоставлением социальных услуг вправе граждане, которые пострадали в результате радиационных и техногенных катастроф», – перечислила заместитель Управляющего ПФР по Татарстану.

В Пенсионном фонде будут принимать новые заявления до 1 октября. Однако если до этого житель Татарстана уже выбрал соцпакет или денежную компенсацию и менять решение не намерен, то заявление продолжает действовать.