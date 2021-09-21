Заместитель министра здравоохранения РТ назвала аргументы в пользу выбора соцпакета

Татарстанских льготников, которые могут выбрать между социальным пакетом и денежной компенсацией, призвали выбрать получение лекарств. Плюсы такого выбора на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» назвала заместитель министра здравоохранения РТ Фарида Яркаева.

«Я назову аргументы для наших пациентов, чтобы убедить их сделать выбор в сторону натуральных льгот. По федеральному законодательству возможность вернуться к соцпакету не предусмотрена, единожды выбрав деньги или лекарства, поменять свой выбор в течение года уже нельзя», – отметила спикер.

Выбрать получение лекарств или денег нужно до 1 октября, изменить выбор можно будет только через год.

Фарида Яркаева рассказала, что сегодня сумма компенсации составляет 950 рублей в месяц. Однако в случае выбора соцпакета при необходимости получения лекарств их сумма может достигать гораздо большей суммы, чем 950 рублей. И она будет оплачена из федерального бюджета.

К примеру, при лечении сахарного диабета для закупки инсулина, изделия медицинского назначения для измерения уровеня сахара в крови и обслуживания помп тратится порядка 150 тыс. рублей в год.

А стоимость лечения бронхиальной астмы может достигать нескольких миллионов рублей, как и стоимость сторонних препаратов при лечении онкологии.

Замминистра объяснила, что в случае, если льготник выберет соцпакет, он сможет получить все необходимые лекарства бесплатно. Также некоторых препаратов может не быть в обычной аптеке, а в централизованной закупке Министерства здавоохранения они будут.