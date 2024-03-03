Победителями и призерами первых «Игр будущего» стали 236 спортсменов из 12 стран

Победителями и призерами первых «Игр будущего», которые прошли в Казани с 19 февраля по 3 марта, стали 236 спортсменов из разных стран. Об этом, подводя итоги мультиспортивного турнира, рассказали в пресс-службе Правительства России.

Лучшие спортсмены турнира живут в России, Китае, Индии, Казахстане, Белоруссии, Испании, Южной Корее, Филиппинах, Уругвае, Эквадоре, Аргентине и Колумбии.

Так, к примеру, команда из России завоевала победу в кибератлетике, Entity с игроками из России, Казахстана и Филиппин выиграла суперфинал по Dota 2, чемпионами нашумевшей «Битвы роботов» стали спортсмены из Индии, а Chain Crew, за которую выступают братья Ризаевы из Татарстана и представитель Испании, стала лучшей в фиджитал-BMX.

Сегодня, напомним, в «Казань Экспо» состоялась церемония закрытия соревнований. Подробнее – в материале «Татар-информа».