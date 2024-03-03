В Казани завершились первые в истории «Игры будущего»

В «Казань Экспо» прошло торжественное закрытие «Игр будущего». Участие в церемонии приняли Раис Татарстана Рустам Минниханов и глава оргкомитета турнира, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

«Мероприятие торжественное, но немного грустное. Наша столица Татарстана была во внимании всего мирового сообщества две недели. Я искренне хочу поблагодарить руководство страны, Президента РФ Владимира Путина за доверие провести это мероприятие у нас, в столице Татарстана, и глав других государств СНГ, которые нашли время посетить игры», — сказал руководитель республики.

Он отметил, что весь Татарстан, Казань, в том числе мэр столицы РТ Ильсур Метшин, очень старались провести мероприятие на высшем уровне, и поблагодарил жителей республики за то, что они радушно приняли гостей из всех регионов России и из других стран.

«Это огромный успех. Россия еще раз доказала свою лидирующую роль в глобальном спортивном сообществе», — добавил глава оргкомитета турнира, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«„Игры будущего“ стирают границы не только виртуально, но и физически. Как успешный спортивный и инновационный город Казань отлично справилась с проведением первого в истории турнира фиджитал-игр. И сразу задала высокую планку!» — отметил ведущий церемонии – телеведущий, киноактер Игорь Лантратов.

Он пообщался с одним из участников «Игр будущего» из Бразилии по имени Ринат, который признался, что ему так понравился казанский Кремль, что он посещает столицу Татарстана уже в третий раз, а чак-чак давно стал одним из его любимых лакомств.

На закрытии свои нашумевшие треки «Покинула чат» и «Ла Ла Ла» исполнила поп-певица Клава Кока. Перед зрителями также выступили певец LYRIQ и группа «Моя Мишель». А российский исполнитель, участник шоу «Песни» на ТНТ Niletto исполнил свой суперхит «Любимка».

Видео: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»