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Чемпионом в «Битве роботов» на «Играх будущего» стала команда из Индии
Сегодня в Казанском цирке состоялся финал Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в дисциплине «Битва роботов». Чемпионом стала команда из Индии Ds Robotics и их робот GODSPEED.
В финале на ринге сошлись GODSPEED и робот российской команды Daddy Bots под названием «Папочка». Битва продолжительностью 3 минуты получилась в прямом смысле жаркой – в самом начале в результате сильного столкновения у обоих роботов вышли из строя спиннеры, а затем после долгого «бодания» GODSPEED смог подвести «Папочку» под шнекоротор, после чего тот задымился, а потом и вовсе загорелся.
Напомним, за титул чемпиона и денежный приз боролись, помимо DS ROBOTICS, три команды из России: Energy Girls, Daddy Bots и «ТурбоМеХатроники». Трансляция турнира шла в официальных соцсетях «Игр будущего» во ВКонтакте», YouTube и др.
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