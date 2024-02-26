Чемпионом в «Битве роботов» на «Играх будущего» стала команда из Индии

Фото: скриншот трансляции

Сегодня в Казанском цирке состоялся финал Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в дисциплине «Битва роботов». Чемпионом стала команда из Индии Ds Robotics и их робот GODSPEED.

В финале на ринге сошлись GODSPEED и робот российской команды Daddy Bots под названием «Папочка». Битва продолжительностью 3 минуты получилась в прямом смысле жаркой – в самом начале в результате сильного столкновения у обоих роботов вышли из строя спиннеры, а затем после долгого «бодания» GODSPEED смог подвести «Папочку» под шнекоротор, после чего тот задымился, а потом и вовсе загорелся.

Фото: скриншот трансляции

Напомним, за титул чемпиона и денежный приз боролись, помимо DS ROBOTICS, три команды из России: Energy Girls, Daddy Bots и «ТурбоМеХатроники». Трансляция турнира шла в официальных соцсетях «Игр будущего» во ВКонтакте», YouTube и др.