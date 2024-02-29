Команда Chain Crew с братьями Ризаевыми выиграла в фиджитал-BMX на «Играх будущего»

Команда Chain Crew одержала победу в дисциплине фиджитал-BMX на «Играх будущего», сообщается в официальном телеграм-канале турнира.

В составе команды выступают участник Олимпийских игр 2021 года Ирек Ризаев, его брат Малик и испанец Майкл да Сильве. В финальном поединке они с минимальным перевесом закончили два раунда, а последний выиграли всухую, что и принесло им титул чемпионов.

За победу команда получила 52,5 тысячи долларов. По данным ТАСС, да Сильве планирует направить свою часть выигрыша на строительство скейт-площадки.

«Просто космос, ощущения невероятные, не было мыслей, что мы победим, мы, конечно, к этому стремились, собралась невероятная сплоченная команда, получилось выиграть. Посмотрим, на что потратим призовые. Майкл себе построит скейт-парк во дворе в Испании. Огромные призовые, самые большие в моей жизни, мы счастливы», — поделился Ирек Ризаев.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» будет проходить в Казани до 3 марта. Это спортивное шоу нового формата, объединяющее соревнования в физическом и цифровом измерениях. В первых играх принимают участие 270 команд и более 2 тыс. спортсменов из 107 стран. Они состязаются в 21 инновационной дисциплине. Церемония открытия турнира состоялась 21 февраля, в ней приняли участие Президент России Владимир Путин, Раис Татарстана Рустам Минниханов и зарубежные лидеры.