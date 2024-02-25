Команда Entity с игроками из России выиграла суперфинал по Dota 2

Скриншот прямой трансляции

Сборная команда Entity победила в суперфинале Yota Фиджитал MOBA по Dota 2 со счетом 19:4. Они получили заветный трофей «Игр будущего» и приз в размере 50 тыс. долларов. Против них выступала команда из Индонезии Boom Escorts. Прямую трансляцию провели в официальном YouTube-канале турнира «Игры будущего».

В составе Entity выступают два киберспортсмена из России, а руководит ей российский тренер Даниил Гилëв.

Скриншот прямой трансляции

Сначала команды разыграли два тайма по 5 минут в FIFA (симулятор футбола) на цифровой арене. На этом этапе Entity победила с серьезным отрывом (10:0). Затем было сыграно еще два тайма на реальном футбольном поле.

Скриншот прямой трансляции

«Самые большие успехи Entity сделали в футбольном симуляторе. Там у них получилось абсолютно все, и они сделали какую-то невероятную разницу в счете», — отметил комментатор ВГТРК Руслан Гатаулин.

«Я вообще не знал, что у нас здесь будет FIFA. И играл в неё я только раньше. Повезло!» — прокомментировал игрок Entity, киберспортсмен из Беларуси Дмитрий Fishman Полищук.

Скриншот прямой трансляции

Помимо него, в официальный состав команды входят двое россиян – Дмитрий DM Дорохин, Владислав Kataomi Семёнов, киберспортсмен из Казахстана Алимжан Исламбеков и уроженец Филиппин Юрий Дэйв Паканья.

Напомним, накануне прошла финальная битва турнира по Dota 2 среди двух китайских команд-лидеров. Чемпионский титул выиграла команда Xtreme Gaming, обыграв своих соперников LGD Gaming со счетом 2:0. Победители также получили главный приз в размере 350 тыс. долларов. Общий призовой фонд турнира Yota Фиджитал MOBA по Dota2 составил 1 млн долларов.

Первые в истории «Игры будущего» проходят в Казани с 19 февраля по 3 марта. Торжественное открытие состоялось 21 февраля. Участие в церемонии приняли Президент России Владимир Путин, Раис Татарстана Рустам Минниханов и лидеры ряда стран.