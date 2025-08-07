Победитель «Батырлар»: «Программа – возможность поддержать бойцов СВО, за ними будущее»

Сегодня в Кабинете Министров Республики Татарстан прошло заседание Межведомственной комиссии по вопросам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

Перед началом заседания один из победителей республиканской программы «Батырлар. Герои Татарстана» Рифат Набиуллин рассказал о своем наставнике и о том, какие возможности дает программа.

«Программа "Батырлар" – это поддержка участников СВО, людей, которые сражаются за нашу Родину. Это ответственные смелые люди, которые не стесняются бороться и быть защитниками Отечества. С ними интересно работать, за ними будущее», – подчеркнул Рифат Набиуллин.

Ветеран СВО отметил, что программа дает возможность встать на защиту наших воинов и поддерживать их на высоких должностях.

По его мнению, при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова «Батырлар» набирает большие обороты – в Татарстане идет мощная поддержка бойцов.

Напомним, что «Батырлар. Герои Татарстана» являет собой аналог федеральной программы «Время героев».

Ранее заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева стала наставником двоих победителей республиканской программы «Батырлар. Герои Татарстана» – Рифата Набиуллина и Дениса Басариева.

Первая встреча с военнослужащими состоялась еще 30 июля. Фазлеева обсудила с ними дальнейшие планы и перспективы профессионального развития. В тот же день участники программы приняли участие в заседании Регионального совета по вопросам общественного здоровья.

«Наше обучение по программе только началось, оно в полном разгаре. Мой наставник — Лейла Ринатовна Фазлеева – очень активный политик, который дает много знаний и даже домашнее задание, например, изучить штатные структуры Кабинета Министров РТ. Она рассказывает нам, что из себя представляет Кабмин, чем занимается каждый его отдел», – рассказал Рифат Набиуллин.

На вопрос о том, есть ли у ветерана боевых действий уже некий проект, который он хотел бы реализовать на госслужбе, Рифат Набиуллин ответил: «Пока рано об этом говорить». Он отметил, что важно получить полный объем знаний, а затем приступать к действиям.

Рифат Набиуллин родился 19 февраля 1987 года в Кировской области. Служил в танковой бригаде в Улан-Удэ. В 2022 году написал рапорт и отправился в зону спецоперации. По собственному признанию, объездил весь фронт. В мае 2023 года был ранен, когда вытаскивал боевых товарищей с минного поля. В этом году принял участие в программе «Батырлар». Награжден медалью Суворова и орденом Мужества.

Программа «Батырлар. Герои Татарстана» реализуется по инициативе Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и направлена на поддержку участников и ветеранов СВО. Ее цель – формирование кадрового резерва, развитие лидерских компетенций, возвращение бойцов к активной профессиональной жизни.

В рамках отбора заявки на участие подали порядка 1600 человек. По итогам конкурсного этапа в программу были зачислены 45 участников. За каждым закреплен наставник – руководитель органа власти, готовый делиться своим опытом и знаниями.

«Для нас это шанс продолжить образование, шанс расширить свои возможности, сделать еще один шаг вперед на пути к саморазвитию. Проект поможет участникам СВО раскрыть свой потенциал, применить опыт управленческой деятельности, а также получить новые знания и навыки. Я рад, что вошел в число участников, прошедших отбор и включенных в программу обучения. Считаю, что каждый человек должен стремиться к тому, чтобы быть полезным своей Родине», – говорил Рифат Набиуллин на встрече финалистов программы с Раисом РТ.

Он отметил, что участники СВО – это прежде всего дисциплинированные, ответственные, исполнительные и смелые люди, которые способны эффективно работать на благо государства.

«Интересы Родины они ставят превыше своих. Уверен, что мы сможем отдать себя службе государству не только на фронте, но и в других сферах. Для нас главное – помогать людям, беречь и защищать свою землю, свой город, сделать жизнь в них лучше. Если каждый будет идти к этому, у нас все получится, мы будем непобедимы, победа будет за нами!» – подытожил он.