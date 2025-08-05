Лейла Фазлеева стала наставником двоих победителей программы «Батырлар. Герои Татарстана»

Заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева стала наставником двоих победителей республиканской программы «Батырлар. Герои Татарстана» – Рифата Набиуллина и Дениса Басариева.

Первая встреча с военнослужащими состоялась еще 30 июля. Фазлеева обсудила с ними дальнейшие планы и перспективы профессионального развития. В тот же день участники программы приняли участие в заседании Регионального совета по вопросам общественного здоровья.

В минувшую субботу, 2 августа, участники программы «Батырлар. Герои Татарстана» посетили республиканское еженедельное совещание в режиме ВКС под председательством Премьер-министра РТ Алексея Песошина.

Отмечается, что подобные встречи будут проводиться на регулярной основе. Бойцов ждет образовательная программа и стажировка в Аппарате Кабмина РТ.

Напомним, в республике реализуется программа для ветеранов и участников СВО «Батырлар. Герои Татарстана». Основная задача проекта – сформировать и подготовить команду перспективных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации для замещения должностей в системе государственного и муниципального управления в РТ, а также в иных сферах.

Заявки на участие в программе подали порядка 1 600 татарстанцев из числа участников специальной военной операции.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов назначил каждому из 45 участников программы персонального наставника из числа членов Правительства республики и глав муниципалитетов.