Победитель «Батырлар»: «Большинство участников программы знаю по службе – достойные люди»

Офицер с позывным Байкал узнал о начале СВО, находясь далеко за линией фронта. Ему, как начальнику штаба части, выпала нелегкая доля – сообщать родственникам о гибели их отцов, мужей и сыновей. Он не смог оставаться в стороне, написал рапорт и отправился на фронт. Спасая товарищей, подорвался на мине, потом была реабилитация и участие в «Батырлар».





Рифат Набиуллин – ветеран спецоперации и победитель программы «Батырлар»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Стоп, Набиуллина оставить»

«Смерть командира перевернула всё», – рассказывает ветеран СВО Рифат Набиуллин.

Когда офицер, который был для него примером, погиб на СВО, Рифат понял – его место там, на передовой. Байкал – такой у него позывной – не мог оставаться в тылу, зная, что его товарищи сражаются с врагом.

Сегодня артиллерист Рифат Набиуллин – ветеран спецоперации и победитель программы «Батырлар». В эксклюзивном интервью «Татар-информу» он рассказал о своем боевом пути.

Рифат Набиуллин родился 19 февраля 1987 года в поселке городского типа Пижанка в Кировской области. Он был третьим ребенком в семье, рос с родителями и двумя старшими сестрами. Отец Геннадий Набиуллин работал главным ветеринаром в колхозе, а мать Гульсина – бухгалтером.

«Обе мои сестры учились в Кирове и получали высшее образование, а я после сельской школы поступил в Казанское высшее артиллерийское командное училище в 2005 году. Я родился и вырос в деревне, и для меня Казань казалась тогда огромным городом c другими людьми и совершенно другими отношениями», – вспоминает Рифат Набиуллин.

Казань, по словам Рифата, поразила его масштабом и красотой инфраструктуры.

«В Кировской области меньше уделялось внимания паркам, дорогам, школам. Было тяжело с выделением средств на это, поэтому мы всё делали своими руками. Мы в большей степени были лесными жителями – выезжали в лес, на природу. А здесь настолько всё организовано, всё для людей сделано. Много парков, в каждом есть детская площадка и прекрасная дорожка – можно погулять и поездить на велосипеде. Для меня это было удивительно», – объяснил он.

Учеба в Артиллерийском училище для Рифата Набиуллина была нелегкой, тяжело было ориентироваться в городе и привыкать к новому ритму жизни. После окончания училища его направили по распределению в столицу Бурятии – Улан-Удэ.

«Проходил службу в 5-й танковой бригаде. Своим достижением считаю то, что 15 лет прослужил в одной и той же бригаде, в одном и том же месте. В армии существует такое понятие, как ротация. Каждые три года офицеры Российской армии должны менять место службы. Но как только приходили списки на ротацию, старшие командиры говорили: "Стоп, Набиуллина оставить". Благодаря этому дети у меня учились в одной школе, а не меняли ее каждые полгода. И в Улан-Удэ мы с супругой смогли обжиться, сделали ремонт», – вспоминает ветеран СВО.

С будущей женой Рифат Набиуллин познакомился в Казани. Она родом из Сарапула, так же как и Рифат, приехала в столицу Татарстана учиться в университете.

«Мне пришлось выступать в роли вестника плохих новостей» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Смерть командира меня надломила – решил, что еду к своим на СВО»

В свое время Рифат Набиуллин не верил, что военные действия могут начаться, но потом Президент объявил о начале спецоперации. На тот момент Рифат Набиуллин был в должности начальника штаба дивизиона и находился в пункте постоянной дислокации бригады для выполнения повседневных задач.

«Я был, честно говоря, шокирован, сначала не поверил. Потом сам посмотрел видеообращение, позвонил своим товарищам. Они на тот момент уже пересекли границу. Меня по ряду обстоятельств на СВО не сразу взяли», – дополнил Рифат Набиуллин.

Потом, вспоминает Рифат, пришли первые «двухсотые», ему поставили задачу – сообщать о погибших их семьям.

«Эти ребята – мои подчиненные. Те, с кем я работал, кого учил, воспитывал, так скажем. Военнослужащих контрактной службы первые полгода только обучаешь, а потом они сами начинают работать. И вот мне пришлось выступать в роли вестника плохих новостей. Ходил в составе небольшой комиссии к матерям, отцам, сестрам, женам, детям и сообщал о том, что их близкий погиб», – вспоминает он.

А спустя некоторое время пришла весть о том, что погиб близкий для Рифата Набиуллина человек – командир дивизиона, майор Дмитрий Дормидонтов.

«Это была выдающаяся личность. Мы с ним хорошо сработались, он состоялся как командир – образец военного человека. Я очень тяжело это воспринял. Я сам за ним поехал в город Ростов, забрал тело, привез, передал супруге, присутствовал на похоронах. И меня это потрясло. Я пришел в подразделение, написал рапорт о том, что я уезжаю на СВО к своим, и после того рапорта убыл в зону спецоперации. Это было в конце августа 2022 года», – поделился ветеран СВО.

Артиллеристы привязаны к танковым или пехотным подразделениям и оказывают им поддержку Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Пару сантиметров влево или вправо, и я бы это вам не рассказывал»

Артиллеристы, по словам Рифата Набиуллина, не работают отдельно на каком-то направлении. Они привязаны к танковым или пехотным подразделениям и оказывают им поддержку.

«То есть мы работали и на Херсонском, и на других направлениях. За время моего пребывания в дивизионе, тоже начальником штаба, я объездил весь фронт, за исключением Луганска, – работали мы везде», – отметил он.

Вспоминать о сражениях ветерану СВО непросто, он рассказал о выполнении одной из рядовых задач.

«Подняли мы "птичку", увидели двоих военнослужащих ВСУ, которые передвигались на пикапе. Мы решили за ними проследить. Они проехали из одного населенного пункта в другой, после чего сели в лодку, переплыли реку. Дальше сели в какой-то бронетранспортер иностранного производства. Также проехали по лесам, по лугам и заехали в обширную посадку. Приглядевшись, мы обнаружили в этой посадке большое скопление артиллерии противника, около 100-150 человек, ну и техника была с ними. Мы сообщили старшему начальнику и отработали цель», – рассказал ветеран СВО.

В мае 2023 года Рифат Набиуллин получил ранение.

«Это был обычный день, каких много. Я был в своем штабе, выполнял штатные задачи. И тут мой телефонист сообщает о том, что произошло ЧП: личный состав при занятии огневой позиции подорвался на минах. Я решил лично выдвинуться на место происшествия. Начальнику штаба дивизиона поставил задачу по вызову эвакуационной группы, группы разминирования и медицинской группы. На место ЧП мы выдвинулись с заместителем по вооружению дивизиона майором Верхотуровым Сергеем», – продолжил он.

Когда они приехали на место, выяснилось, что четверо военнослужащих зашли на минное поле – двоим удалось выйти с него, двое других подорвались.

«Подорвались и лежат на минном поле, истекают кровью. Ждать эвакуационную группу я не стал, потому что время шло на минуты, еще немного ожидания привели бы к тому, что я потерял бы двоих людей. Этого допустить не мог, поэтому решил идти сам. Вытащил одного, вытащил второго. Перед этим оказал им первую помощь, наложил жгут», – рассказал Рифат Набиуллин.

Оба товарища были тяжело ранены – потеряли ногу ниже колена. Заместитель командира по технической части Сергей подогнал машину поближе, чтобы Рифату Набиуллину не пришлось далеко нести раненых товарищей, но тоже подорвался на мине.

«Когда я вытащил первых двоих, вернулся за Сергеем Верхотуровым. Он был в два раза больше меня и пытался убедить меня, бросить его. Человек показал прежде всего мужество – он просил бросить его, чтобы не рисковать нашими жизнями. Он сказал: "Ребята, успокойтесь, я уже большой человек, взрослый, а вы – молодые, еще поживете". Но мы его вытащили, их всех забрала эвакуационная группа», – рассказал ветеран СВО.

По словам Рифата Набиуллина, у его зама по технической части – того самого Сергея Верхотурова – пятеро детей, а до мобилизации он работал главой, под его контролем находились несколько поселений.

«Мною очень уважаемый человек, как таких людей можно бросать? Конечно же, нет – вытащили. Дальше я понимаю, что случайно выронил дорогостоящее секретное оборудование – радиостанцию с налаженными частотами и спецприспособлениями. Зашел аккуратно на поле, достал оборудование, на что-то отвлекся, меня пошатнуло и дальше взрыв. Покувыркало в воздухе, и, к счастью, я упал на место, где до этого разминировал. Пару сантиметров влево или вправо, и уже я бы это вам не рассказывал», – поделился ветеран СВО.

В сентябре у Рифата Набиуллина пройдет первый очный модуль по программе «Батырлар. Герои Татарстана» Фото: rais.tatarstan.ru

«Благодарен Раису за серьезную поддержку участников СВО»

После этого была эвакуация в полевой госпиталь, потом в Ростов и на самолете в Москву. За время службы в армии Рифат Набиуллин был награжден медалью Александра Суворова и орденом Мужества. На его груди много памятных медалей, которые он носит с гордостью – например, за участие в международных учениях в 2018 году.

«К ордену Мужества был представлен за то, что моя батарея, заняла нужную огневую позицию – как раз там, где произошел подрыв двоих моих подчиненных. С моей стороны была вовремя и правильно поставлена задача на занятие огневой позиции. Они это сделали и выполнили задачу. Благодаря чему было остановлено контрнаступление противника. Было спасено множество жизней, а противник захлебнулся под нашим артиллерийским огнем», – поделился ветеран СВО.

Когда в Татарстане была запущена программа «Батырлар. Герои Татарстана» и начался прием заявок, Рифат Набиуллин занимался патриотическим воспитанием молодежи в Приволжском и Вахитовском районах при поддержке Администрации Раиса РТ.

«Я присутствовал на различных мероприятиях – работа с молодежью мне по душе. В один прекрасный момент мне позвонили из администрации и сказали: "Ты участвуешь". Потом было очное тестирование. Я считаю, что если человек что-то делает, он должен заниматься этим основательно и идти до конца. Я хочу развиваться и учиться у преподавателей РАНХиГС, это очень интересные люди», – поделился он.

Рифату Набиуллину запомнился вопрос из анкеты: «Нашли ли вы себя после ранения в мирной жизни?» Он уверенно ответил – да. После анкетирования были очные этапы общения с комиссией, с которыми ветеран СВО успешно справился. И вот – подведение итогов программы с участием Раиса Татарстана.

«После знакомства со всеми участниками данной программы я себя почувствовал "случайным" человеком. Большую часть людей из программы я где-то встречал по долгу службы – люди очень достойные. Я сам вызвался сказать речь перед Раисом Татарстана, для меня было важно высказать свое мнение, общее мнение и поблагодарить его. Я благодарен ему за поддержку участников СВО», – поделился Рифат Набиуллин.

В сентябре у Рифата Набиуллина пройдет первый очный модуль по программе «Батырлар.Герои Татарстана». Он будет посвящен основам государственного устройства. В октябре участники смогут изучить экономику и финансы. В декабре – вопросы управления и развития территорий. В феврале – цифровые решения и компетенции.

«Я сам вызвался сказать речь перед Раисом Татарстана, для меня было важно высказать свое мнение, общее мнение и поблагодарить его» Фото: rais.tatarstan.ru

А еще участники программы будут изучать антикоррупционные стандарты, служебно-деловой этикет, протокольные особенности, правила подготовки официальных документов. Большое внимание будет уделено работе в команде, проработке конфликтов и эффективной коммуникации.

Что должны будут делать их наставники? Координаторы – это министры и главы муниципальных районов, а также иные руководители. Они будут обязаны регулярно встречаться с участниками обучения, помогать им, содействовать в обучении, организовывать стажировки, а также совместно готовить кадровые предложения по каждому прикрепленному к ним человеку. К слову, наставником Рифата Набиуллина будет заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.