«На госслужбе нужны порядочные люди»: что это за программа «Батырлар. Герои Татарстана»

«Батырлар. Герои Татарстана» – аналог российской программы «Время героев» призван раскрыть потенциал и лидерские качества участников СВО и сформировать из них новую управленческую команду. Сегодня стартовала регистрация на участие в отборе в эту программу. Обо всем подробнее в репортаже «Татар-информа».





Сегодня в Татарстане стартовала кадровая программа, которая позволит участникам СВО занять места в органах власти и государственных компаниях

Фото: © «Татар-информ»

«О кадровых назначениях можно будет говорить к концу года»

Сегодня в Татарстане стартовала кадровая программа, которая позволит участникам СВО занять места в органах власти и государственных компаниях. «Батырлар. Герои Татарстана» – аналог всероссийской программы «Время героев», реализуемой по поручению Президента России Владимира Путина. После одобрения заявки на участие в программе бывших бойцов ждут обучение и стажировка.

Программу «Батырлар. Герои Татарстана» инициировал Раис РТ Рустам Минниханов.

«Уважаемые ветераны и участники специальной военной операции! Рассчитываю на ваше активное участие в программе «Батырлар. Герои Татарстана», которая призвана раскрыть ваш управленческий потенциал и лидерские качества на благо дальнейшего развития и процветания нашей республики и страны», – сказал Рустам Минниханов.

Отбор на участие в проекте будет производиться посредством тестирования и последующего собеседования. Участники будут обязаны написать эссе о себе и своих целях в проекте, после чего кандидатов, показавших лучшие результаты, пригласят на собеседование.

Прошедших отбор участников ждет обучение на базе Высшей школы государственного и муниципального управления при КФУ. Далее участников ждет стажировка и назначения на государственные посты.

«Программа стартовала в начале февраля, с 18 февраля начинается прием заявок. Примерно в апреле пройдет тестирование и отбор желающих. Предполагаю, что лето и осень уйдут на обучение и подготовку и лишь к концу года можно будет говорить о каких-то кадровых назначениях», – объяснил «Татар-информу» ветеран СВО, депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев.

Программа «Время героев» зарекомендовала себя как действенная, Президент РФ поручил запустить ее в регионах

Предшественник программы «Батырлар. Герои Татарстана» – всероссийская программа «Время героев». Программа стартовала в прошлом году. Тогда по итогу тестирований выбрали лучших кандидатов для участия в программе. Все они имели опыт работы на руководящих должностях – на прошлых местах работы или во время службы. По итогам первого запуска выпускниками проекта стали 83 человека.

Сегодня выпускники программы уже занимают значимые государственные посты. К примеру, участник «Времени героев», кавалер трех орденов Мужества Александр Тихонов назначен на пост заместителя полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе. Еще один выпускник первого потока программы – командир батальона «Спарта» Артем Жога – занял пост полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе.

Программа «Время героев» реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС по поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Цели программы – подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях.

Рустам Минниханов: «К этой работе следует подключиться руководителям органов власти, главам муниципальных образований, руководству Военного комиссариата, филиалу Фонда ‘’Защитники Отечества’’ по РТ, республиканскому отделению Ассоциации ветеранов СВО» Фото: rais.tatarstan.ru

После того как программа зарекомендовала себя как действенная, в декабре прошлого года Президент РФ предложил расширить программу «Время героев» и запустить подобные ей в регионах страны.

На последнем традиционном субботнем совещании в Доме Правительства Раис Татарстана объявил о запуске республиканской программы «Батырлар. Герои Татарстана».

«К этой работе следует подключиться руководителям органов власти, главам муниципальных образований, руководству Военного комиссариата, филиалу Фонда ‘’Защитники Отечества’’ по РТ, республиканскому отделению Ассоциации ветеранов СВО», – объявил на совещании Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Нужно ввести и заочную форму обучения»

Сегодня утром заработал сайт программы «Батырлар. Герои Татарстана» для участников СВО. Все желающие уже могут пройти регистрацию для участия в отбор.

«Сейчас идет конкурсный отбор, чтобы отобрать людей, которые потом будут занимать управленческие должности в республике, районах или поселениях», – объяснил потенциальным участникам программы генерал-лейтенант Владимира Майстренко.

О необъодимости такой региональной программы рассказал «Татар-информу» депутат Госсовета РТ, Герой России Расим Баксиков. По его мнению, этот проект – хорошая инициатива.

«Конечно, инициатива актуальна. Федеральная программа не справляется с потоком желающих, поэтому подобные программы открывают в регионах. Основная причина, почему выбирают на такие должности участников СВО, – их порядочность, а на нее уже можно наслоить что угодно. На государственной службе нужны порядочные люди. Главное – порядочность, остальному можно обучить, навыки приобретаются со временем», – поделился Расим Баксиков.

Фото: скриншот видео

Важность и пользу данного проекта подчеркивают и другие депутаты, которые еще недавно защищали Родину с оружием в руках. Некоторые из них предлагают свои инициативы для расширения проекта.

«Возможность участия в этой программе нужно дать каждому бойцу, кто уже вернулся из зоны СВО. Но считаю, что нужны и заочные формы обучения – для тех, кто еще проходит службу», – поделился ветеран СВО, депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев.

Главным итогом работы программы «Батырлар. Герои Татарстана» будет формирование и подготовка команды перспективных руководителей из числа участников и ветеранов СВО.

Победители отбора смогут: