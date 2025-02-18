Минниханов: Программа «Батырлар. Герои Татарстана» раскроет ваш управленческий потенциал

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Программа «Батырлар. Герои Татарстана» – это аналог федеральной программы «Время героев», реализуемой по поручению президента России Владимира Путина. Об этом рассказал Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

«Уважаемые ветераны и участники специальной военной операции! Рассчитываю на ваше активное участие в программе «Батырлар. Герои Татарстана», которая призвана раскрыть ваш управленческий потенциал и лидерские качества на благо дальнейшего развития и процветания нашей республики и страны», – сказал Рустам Минниханов.

Цели программы – сформировать и подготовить команду перспективных руководителей из числа участников и ветеранов СВО, которые получат возможность реализовать свой потенциал в системе государственного и муниципального управления в Республике Татарстан, а также в иных сферах.

«Татар-информ» рассказывал, что заработал сайт программы «Батырлар. Герои Татарстана» для участников СВО, все желающие уже сейчас могут пройти регистрацию для участия в отборе на сайте «Батырлар. Герои Татарстана».