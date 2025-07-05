Раис Татарстана об итогах «Батырлар»: «Республика получит команду сильных духом лидеров»

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с финалистами программы «Батырлар. Герои Татарстана», он поблагодарил их за службу Родине и узнал, как будет проходить их дальнейшее обучение. Сколько участников дошло до финала – в репортаже «Татар-информа».





Рустам Минниханов принял участие в заседании Общественного совета программы «Батырлар. Герои Татарстана»

Фото: rais.tatarstan.ru

«Финалистами программы «Батырлар» стали 95 человек»

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в заседании Общественного совета программы «Батырлар. Герои Татарстана». Он дал старт переходу от этапа отбора и тестирования к программе обучения.

О том, как проходил отбор и что ждет впереди участников СВО, рассказал руководитель Департамента государственной службы и кадров при Раисе РТ Александр Белов. Он напомнил, что цель программы – выявление управленцев из числа ветеранов и участников СВО, а также создание условий для их карьерного роста в системе государственного и муниципального управления.

«Регистрация на программу стартовала в феврале этого года и вызвала интерес среди защитников Отечества. Мы получили 1604 заявки. Наибольшее количество обращений было от наших воинов, находящихся в зоне СВО, – это 1167 заявок. В основном отбором занималась Высшая школа государственного и муниципального управления КФУ при участии Казанского филиала Российской академии государственной службы. Были сформированы экспертная группа и контактный центр, до сих пор продолжает свою работу горячая линия», – рассказал Александр Белов.

Всего было проведено три этапа конкурсного отбора. Первый состоял из регистрации и анкетирования, каждому участнику предлагалось написать эссе, в котором он описывал свое видение стоящих перед республикой задач и пути решения имеющихся проблем.

Второй этап – онлайн-тестирование, его прошли 767 человек. Оно позволило объективно оценить не только профессиональные знания участников, но и их управленческие компетенции и аналитические способности.

«Лучшие по результатам тестирования, а это 270 человек, были приглашены на третий этап – очное собеседование. В течение апреля и мая квалифицированные эксперты и психологи вместе с членами общественного совета проводили встречи с нашими героями, оценивали их управленческий потенциал, мотивацию к обучению и построению карьеры. С действующими военнослужащими собеседования проводили в удаленном формате», – дополнил он.

После анализа всех этапов отбора, проверки по линии силовых ведомств и учета федеральных рекомендаций эксперты определили победителями 95 человек.

Цель программы – выявление управленцев из числа ветеранов и участников СВО, а также создание условий для их карьерного роста Фото: rais.tatarstan.ru

Что будут изучать участники программы «Батырлар»?

«Они будут поделены на две группы. Первая группа, 45 человек, – это те, кто уже вернулся домой. Они находятся в этом зале: 18 человек из Казани, остальные из районов республики. Больше половины трудятся на различных предприятиях и в организациях, треть имеет отношение к военной или правоохранительной службе. У большинства имеются госнаграды: девять человек награждены медалями "За отвагу", а каждый третий является кавалером ордена Мужества. С нами вместе – настоящие герои, готовые внести свой вклад в развитие республики», – заявил Александр Белов.

Отдельное внимание он уделил ветеранам СВО, которые прошли собеседование, но не вошли в финальный список победителей. Список из этих участников передадут главам районов для проработки использования их потенциала на местном районном уровне. Вторая группа победителей – это действующие военнослужащие в зоне СВО, они начнут обучение после окончания военной службы и демобилизации.

«Первую группу из 45 человек сразу ждет длительная образовательная программа профессиональной переподготовки. Каждый прошедший обучение получит диплом о новой квалификации по направлениям: государственное и муниципальное управление, а также они получат актуальные навыки и знания. Обучение будет проходить в течение восьми месяцев. Будет четыре очных модуля, дистанционные занятия, а также обязательными станут работа с наставниками и стажировки в органах власти и на предприятиях», – рассказал руководитель Департамента государственной службы и кадров при Раисе РТ.

Участники СВО – это прежде всего дисциплинированные, ответственные, исполнительные и смелые люди, которые способны эффективно работать на благо государства Фото: rais.tatarstan.ru

Старт образовательной программы, по его словам, возможен уже со следующей недели, участники в ближайшее время смогут познакомиться со своими наставниками и изучить учебный материал дистанционно.

В сентябре пройдет первый очный модуль, он будет посвящен основам государственного устройства.

В октябре участники смогут изучить экономику и финансы.

В декабре – вопросы управления и развития территорий.

В феврале – цифровые решения и компетенции.

Также участники программы будут изучать антикоррупционные стандарты, служебно-деловой этикет, протокольные особенности, правила подготовки официальных документов. Большое внимание будет уделено работе в команде, проработке конфликтов и эффективной коммуникации.

Что должны будут делать их наставники? Координаторы – это министры и главы муниципальных районов, а также иные руководители. Они будут обязаны регулярно встречаться с участниками обучения, помогать им, содействовать в обучении, организовывать стажировки, а также совместно готовить кадровые предложения по каждому прикрепленному к ним человеку.

Валерий Миронченко: «Участники СВО – настоящие герои и будущая элита нашей страны» Фото: rais.tatarstan.ru

«Татарстан получит команду сильных духом, мужественных и решительных лидеров»

«Участники СВО – настоящие герои и будущая элита нашей страны. Именно они становятся основой духовного развития нашего общества, они протягивают нить памяти между нашими дедами, защитившими мир от нацизма. В боях у них формируются лидерские качества, способность взять на себя ответственность, принять решение, способность пожертвовать собой, поддержать товарища. Участие в программе станет для каждого шагом личного роста, а республика получит команду сильных духом, мужественных и решительных лидеров», – сказал глава Суворовского училища, депутат Государственного Совета РТ генерал-майор Валерий Миронченко.

Валерий Миронченко, обращаясь к Раису РТ, подчеркнул, что эти люди кровью и потом доказали преданность нашей Родине, нашей республике, стране и руководителям.

«На них можно полностью положиться. Рустам Нургалиевич, спасибо вам за то, что оставили Казанское танковое училище. Здесь сегодня сидит множество его выпускников. В зоне СВО каждый второй командующий армией – это выпускник Казанского танкового училища», – дополнил он.

Поблагодарил Раиса РТ и финалист программы «Батырлар», главный специалист-эксперт Военного комиссариата Приволжского и Вахитовского районов Казани, участник СВО Рифат Набиуллин.

«Для нас это шанс продолжить образование, шанс расширить свои возможности, сделать еще один шаг вперед на пути к саморазвитию. Проект поможет участникам СВО раскрыть свой потенциал, применить опыт управленческой деятельности, а также получить новые знания и навыки. Я рад, что вошел в число участников, прошедших отбор и включенных в программу обучения. Считаю, что каждый человек должен стремиться к тому, чтобы быть полезным своей Родине», – сказал Рифат Набиуллин.

Он отметил, что участники СВО – это прежде всего дисциплинированные, ответственные, исполнительные и смелые люди, которые способны эффективно работать на благо государства.

«Интересы Родины они ставят превыше своих. Уверен, что мы сможем отдать себя службе государству не только на фронте, но и в других сферах. Для нас главное – помогать людям, беречь и защищать свою землю, свой город, сделать жизнь в них лучше. Если каждый будет идти к этому, у нас все получится, мы будем непобедимы, победа будет за нами!» – подытожил он.

Рустам Минниханов: «Вы добросовестно служили нашей Отчизне, мы гордимся вами» Фото: rais.tatarstan.ru

«Вы будете учить нас, мы будем учить вас»

«Вы – наши герои, прежде всего хочу выразить уважение вам. Вы прошли такой жизненный путь, военно-патриотическое воспитание, любовь к Родине. Все это появляется не за один день – тебя должны воспитывать и семья и школа. Мы считаем, что вы должны быть примером для нашей молодежи. Наша задача как органов власти – поддержать семьи наших участников СВО, поддержать тех, кто вернулся, помочь тем, у кого есть какие-то проблемы. И лучше всего эти вещи понимаете вы. Нам важно иметь в команде людей, которые сами это прошли. Вам легче будет разговаривать с этими людьми», – сказал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Вы добросовестно служили нашей Отчизне, мы гордимся вами», – заявил Раис Татарстана.

Он отметил, что это первая, пробная программа, которую в процессе нужно будет совершенствовать.

«Вся работа, связанная с СВО, для нас в приоритете. Мы считаем, что благодаря совместной работе мы усилим потенциал республики на каждом уровне. Вы и сами поймете, где и как сможете быть полезны», – дополнил он.

Он отметил, что у республики есть большой опыт переподготовки госслужащих.

«Каждый из вас – тот образец, который может донести те вещи, которые, кроме вас, никто не объяснит. Очень правильным решением было привлечение координаторов. Было бы замечательно, если бы к окончанию обучения вы подготовили свои предложения по улучшению работы. Я обещаю, что мы выделим один день и каждого из вас выслушаем. Нам важно услышать вашу позицию. Вы будете учить нас, мы будем учить вас. Каждый из нас должен учиться всю жизнь», – подытожил он.