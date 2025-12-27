По итогам 2025 года объем отгруженной продукции в Татарстане достигнет 6 трлн рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По итогам завершающегося 2025 года объем отгруженной продукции в Татарстане достигнет 6 трлн рублей. Индекс промышленного производства составит около 110%. Об этом на совещании в Доме Правительства республики рассказал вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, сообщает пресс-служба возглавляемого им ведомства.

Провел совещание в режиме видео-конференц-связи со всеми муниципалитетами региона Раис Татарстана Рустам Минниханов.

По словам докладчика, наилучшие показатели достигнуты в выпуске химических веществ и лекарств, производстве компьютеров и электрического оборудования. Самый большой прирост дала ОЭЗ «Алабуга», отметил он.

Коробченко обратил внимание на то, что в регионе развивается глубокая переработка сырья. В частности, компания «Татнефть» начала реализацию проекта по производству ПЭТФ-волокна – от параксилола и терефталевой кислоты до текстильных нитей.

Инфографика Минпромторга РТ

Реализуются проекты по производству полного спектра незаменимых аминокислот, полисахаридов, витаминов, а также кормовой добавки, получаемой из природного газа, добавил глава Минпромторга РТ.

Машиностроительные предприятия республики за десять месяцев 2025 года отгрузили продукции более чем на 1,8 трлн рублей. Рост составил 72%. «Это связано с повышенным спросом на отдельные виды продукции ВПК», – пояснил вице-премьер.

В Казани началось строительство Научно-производственного центра беспилотных авиасистем. Здесь компании смогут разрабатывать, тестировать и производить БПЛА гражданского назначения и их компоненты, объяснил Коробченко.

Отдельно он обратил внимание на совместные производственные площадки за рубежом, которые активно развиваются. В технопарках «Чирчик» и «Джизак» на территории Узбекистана работает 31 резидент.