Общество 5 декабря 2025 11:43

В Казани построят научно-производственный центр беспилотных авиасистем

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане построят промышленный технопарк «Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Республики Татарстан». Соответствующий проект постановления Кабинета министров республики опубликован на официальном портале правовой информации РТ.

Технопарк разместится в Казани, а управляющей компанией назначено ООО «Унипарк». Министерство экономики республики будет контролировать реализацию проекта.

Правительство России ранее одобрило законопроект о предоставлении регионам субсидии на реализацию мероприятий в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Татарстан получит 2 млрд рублей в рамках программы создания сети научно-производственных центров испытаний и компетенций в области беспилотных авиационных систем.

#Казань #технопарк #национальные проекты #нацпроекты
