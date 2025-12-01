Минниханов: Связи с Узбекистаном основаны на том, что у нас очень много общего

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Связи Татарстана и Узбекистана основаны на том, что у их народов очень много общего. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов узбекистанским СМИ после совместного с главой Администрации Президента Узбекистана Саидой Мирзиёевой посещения выставки картин «Свет между мирами» в Присутственных местах Казанского Кремля.

«Так исторически сложилось», – приводит слова Рустама Минниханова его пресс-служба.

«Этому способствуют наша история, традиции, наша общая религия и, конечно же, близость языков – мы спокойно можем общаться друг с другом», – объяснил Раис Татарстана.

Минниханов напомнил, что в Узбекистане проживает большая татарская диаспора, а в Татарстане - узбекская.

«Сегодня мы имеем прекрасную возможность посетить эту прекрасную выставку. Тот фундамент, который заложили наши предки, надо беречь», – подчеркнул Раис РТ.

По словам Минниханова, лидеры двух стран – Президент России Владимир Путин и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев – также очень близки, что дает хорошую возможность развивать отношения, контакты.

«Это и культурно-гуманитарная сфера, и образование – напомню, что у нас обучается около 2 тыс. студентов из Узбекистана», – заметил он.

«Мы видим, как из года в год меняется ваша прекрасная страна, и я хочу пожелать процветания Узбекистану и крепкого здоровья уважаемому Президенту Республики Узбекистан Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву», – подытожил Рустам Минниханов.

