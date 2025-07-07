Последние резиденты технопарка «Чирчик» запустят производства до конца года

Восемь оставшихся резидентов технопарка «Чирчик» в Узбекистане запустят производства до конца года, сообщил «Татар-информу» гендиректор технополиса «Химград» Айрат Гиззатуллин в кулуарах ИННОПРОМа.

«"Чирчик" находится буквально в 30 км от Ташкента, сейчас там 27 резидентов, из которых 19 запустили производства. До конца года планируется запустить восемь оставшихся производств», – сказал Гиззатуллин. С узбекскими партнерами обсуждается возможность запуска второй очереди технопарка.

Казанский технополис «Химград» управляет технопарком «Чирчик» в Узбекистане и запустил в этой стране еще один такой же объект – в Джизаке.

«В "Джизаке" перспективное направление развития, активно в Джизакской области развивается автопром, и ряд наших резидентов производит автомобильные компоненты», – сказал Гиззатуллин.

Технополис «Химград» – один из участников стенда Татарстана на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ. Она проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.