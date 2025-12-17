Индекс промпроизводства Татарстана может вырасти до 110% по итогам 2025 года

Индекс промышленного производства Татарстана может вырасти до 110% по итогам 2025 года. Такую цифру назвал глава Минпромторга республики Олег Коробченко в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову.

«С начала этого года у нас большой рост – произведено и отгружено товаров на сумму около свыше 5 трлн рублей. По итогам года индекс промышленного производства прогнозируется на уровне 110%», – сказал глава Минпромторга Татарстана.

Для сравнения: индекс промпроизводства в Татарстане за 2024 год составил 105%, было отгружено продукции на 5,6 трлн рублей.

«Многие направления дают рост. Переработка и обрабатывающая отрасль – в лидерах. Автомобилестроение сейчас в стадии модернизации, реконструкции и выжидания "рыбного периода"», – добавил Коробченко.

