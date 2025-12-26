Определены победители голосования за главное промышленное событие года в Татарстане

Определены победители голосования за главное промышленное событие 2025 года. Конкурс был организован Министерством промышленности и торговли Татарстана совместно с информационным агентством «Татар-информ».

Голосование проходило в два этапа. С 15 по 21 декабря подписчики официального Телеграм-канала Минпромторга Татарстана выбирали десять ключевых событий промышленной жизни республики из двадцати, отобранных профильным ведомством. Финальное голосование состоялось на сайте «Татар-информа» с 23 по 25 декабря.

По итогам голосования главным промышленным событием уходящего года стало открытие в Зеленодольске завода по производству и ремонту газотурбинного оборудования. За этот проект проголосовали 41% участников – 9 348 человек.

Второе место заняла передача Зеленодольским заводом имени А. М. Горького двух скоростных судов «Метеор-2020» «Флоту РТ». Это событие поддержали 27% проголосовавших – 6 168 человек.

Третью позицию занял запуск РГК производства самых крупных в России полимерных многослойных и спиральновитых труб. За него отдали голоса 25% участников – 5 797 человек.