В Зеленодольске после ЧП с ребенком задержали двоих сотрудников службы отлова животных

В Зеленодольском районе после ЧП с ребенком задержали руководителя и работника организации, ответственных за отлов безнадзорных животных. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Выяснилось, что в январе 2025 года между МБУ «Департамент жилищно-коммунального хозяйства Зеленодольского района Республики Татарстан» и Благотворительным фондом помощи бездомным животным «КОТ и ПЁС» был заключен контракт по отлову, транспортировке, содержанию, учету и регулированию численности животных на сумму 5,2 млн рублей.

По версии следователей, директор и ответственный отловщик организации не приняли достаточных мер по отлову агрессивных животных. Это привело к нападению собак на 9-летнюю девочку в Васильево. В настоящее время ребенок подключен к аппарату ИВЛ, за ее жизнь борются врачи.

В ближайшее время задержанным будет предъявлено соответствующее обвинение.