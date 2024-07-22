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Культура 22 июля 2024 22:49

Певцу Shaman присвоено звание заслуженного артиста России

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Певцу Ярославу Дронову, более известному под псевдонимом Shaman, присвоено звание заслуженного артиста России. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Тридцатидвухлетний музыкант отмечен «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», сказано в тексте указа.

Недавно Shaman устроил митинг-концерт против блокировок на видеохостинге YouTube у посольства США в Москве. До этого Еврокомиссия объявила о введении новых санкций против артиста за поддержку действий, которые «подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины». После этого исполнитель сообщил о бане своего аккаунта.

Позднее музыкант написал в своем Telegram-канале, что действующий Президент США Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов именно после его выступления у американского посольства.

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