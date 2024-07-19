Певец Shaman устроит митинг-концерт против блокировок на YouTube у посольства США

Певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом Shaman, планирует провести концерт-митинг у посольства США в Москве в знак протеста против блокировки российских пользователей YouTube. Об этом певец сообщил «РИА Новости».

Артист подчеркнул, что Запад пытается отменить его песни, которые полюбили миллионы людей. «Нас не запретить! У них не получится это сделать, как бы они ни старались, потому что мы одна семья, мы едины, мы сила, мы — Россия!» – заявил он.

Ранее Еврокомиссия объявила о введении новых санкций против артиста за поддержку действий, которые якобы «подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины». После этого Shaman сообщил о блокировке своего канала на YouTube. Также были заблокированы каналы Григория Лепса, Олега Газманова, Юлии Чичериной и Вячеслава Манучарова.