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Певец Shaman устроит митинг-концерт против блокировок на YouTube у посольства США
Певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом Shaman, планирует провести концерт-митинг у посольства США в Москве в знак протеста против блокировки российских пользователей YouTube. Об этом певец сообщил «РИА Новости».
Артист подчеркнул, что Запад пытается отменить его песни, которые полюбили миллионы людей. «Нас не запретить! У них не получится это сделать, как бы они ни старались, потому что мы одна семья, мы едины, мы сила, мы — Россия!» – заявил он.
Ранее Еврокомиссия объявила о введении новых санкций против артиста за поддержку действий, которые якобы «подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины». После этого Shaman сообщил о блокировке своего канала на YouTube. Также были заблокированы каналы Григория Лепса, Олега Газманова, Юлии Чичериной и Вячеслава Манучарова.
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