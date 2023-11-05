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Руc Тат
Общество 5 ноября 2023 09:14

Певец Shaman во время концерта нажал на «красную кнопку»

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Певец Shaman (Ярослав Дронов) во время сольного концерта нажал на «красную кнопку». Выступление артиста транслировал Первый канал по случаю Дня народного единства.

На видео Shaman исполняет свою песню «Я русский» и на соответствующей фразе нажимает символическую красную кнопку, находящуюся в черном чемоданчике, который ему вынесли. Чемоданчик символически отсылает к «ядерному чемоданчику» — устройству, хранящему коды для приведения в действие ядерного арсенала.

После жеста артиста загорается пиротехника. На выступление обратили внимание Telegram-каналы (в частности, канал Baza) и пользователи социальных сетей.

Издание «Фонтанка» замечает, что большой сольный концерт Ярослава Дронова, который накануне показал Первый канал, состоялся в Санкт-Петербурге на «Зенит Арене» в сентябре этого года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что российские космонавты с борта МКС поздравили сограждан с Днем народного единства.

#певец
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