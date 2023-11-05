Певец Shaman во время концерта нажал на «красную кнопку»

Певец Shaman (Ярослав Дронов) во время сольного концерта нажал на «красную кнопку». Выступление артиста транслировал Первый канал по случаю Дня народного единства.

На видео Shaman исполняет свою песню «Я русский» и на соответствующей фразе нажимает символическую красную кнопку, находящуюся в черном чемоданчике, который ему вынесли. Чемоданчик символически отсылает к «ядерному чемоданчику» — устройству, хранящему коды для приведения в действие ядерного арсенала.

После жеста артиста загорается пиротехника. На выступление обратили внимание Telegram-каналы (в частности, канал Baza) и пользователи социальных сетей.

Издание «Фонтанка» замечает, что большой сольный концерт Ярослава Дронова, который накануне показал Первый канал, состоялся в Санкт-Петербурге на «Зенит Арене» в сентябре этого года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что российские космонавты с борта МКС поздравили сограждан с Днем народного единства.