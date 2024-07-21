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Байден заявил, что снимает свою кандидатуру на пост президента США
46-й президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов на пост главы США.
В своем заявлении, опубликованном в соцсети Х, Байден назвал «величайшей честью» в своей жизни быть президентом Америки. Однако, несмотря на предыдущие намерения переизбираться, он посчитал, что «в интересах его партии и страны» уйти в отставку. Теперь, по словам политика, он сосредоточится исключительно на выполнении своих обязанностей президента на оставшийся срок.
Ранее однопартийцы (демократы) требовали от Байдена прекратить предвыборную кампанию. Давление на действующего президента началось после первых дебатов с Дональдом Трампом (входит в партию республиканцев), пишет РБК. По мнению однопартийцев Байдена, действующий американский лидер показал себя растерянным, а также часто запинался и терял ход мысли.
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