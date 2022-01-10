Россия и США начали переговоры по гарантиям безопасности в Женеве

В Женеве начались переговоры делегаций России и США по гарантиям безопасности, сообщает корреспондент РИА Новости.

Мероприятие проходит в закрытом формате в американском постпредстве при отделении ООН. Российскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин, а американскую – первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

Рябков рассказал, что накануне стороны провели предварительные переговоры в формате рабочего ужина. Он отметил, что разговор был непростым, но конструктивным и назвал его «потрясающим».

Центральной темой переговоров сегодня, как ожидается, станет проект договора, который МИД РФ направил США и их союзникам в НАТО в декабре. В нем содержатся положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, а также об отказе от дальнейшего расширения НАТО на территориях бывших советских республик и о сокращении числа военных учений.

США ранее заявляли, что некоторые российские предложения для них неприемлемы. Российская сторона подчеркнула, что не ставит ультиматумов, но и на односторонние уступки под давлением идти не намерена.

Переговоры по гарантиям безопасности планируется провести в три этапа: после встречи в Женеве, 12 января, в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января пройдут консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.