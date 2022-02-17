Песков: Ситуация у границ России может обостриться в любой момент

Напряженная ситуация на Украине, в непосредственной близости от российских границ, может выйти из-под контроля и воспламениться в любой момент, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Каждый момент рискует перейти из области информационных атак в последствия, которые вызовут новое воспламенение войны в непосредственной близости от наших границ», — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Он отметил, что даже несмотря на такую напряженность Россия сохраняет ответственную позицию и ждет от своих партнеров конструктивного диалога.

Песков напомнил, что Москва уже сформулировала ответ Западу по гарантиям безопасности, который был согласован с Президентом России Владимиром Путиным.

«И буквально в это время, сейчас Министерство иностранных дел начнет доводить до сведения наших собеседников ответ», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

В декабре прошлого года МИД России опубликовал проекты договоренностей о гарантиях безопасности, переданные Соединенным Штатам и их союзникам по НАТО. В январе состоялись переговоры на различных площадках, после чего США и Североатлантический альянс представили письменные ответы на предложения РФ. Эти документы были впоследствии опубликованы испанской газетой El Pais.

Российская сторона не раз заявляла, что совершение каких-либо действий, нарушающих обязательства по неделимости безопасности в Евроатлантике, недопустимо.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отметил, что возможности России для переговоров с западными партнерами по вопросам безопасности не исчерпаны и их следует продолжить.