Лавров заявил, что возможности РФ в переговорах по гарантиям безопасности не исчерпаны

Возможности России по переговорам с Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО, посвященным предложениям по гарантиям безопасности, не исчерпаны, консультации необходимо продолжить. Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявил на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным, которую транслировал телеканал «Россия 24».

Путин на встрече с министром поинтересовался у него, есть ли шанс достичь взаимопонимания со странами Запада.

«Сергей Игоревич, <…> есть шанс договориться с нашими западными партнерами в ключевых вопросах, вызывающих нашу озабоченность, или это просто попытка втянуть нас в бесконечный переговорный процесс, не имеющий никакого логического завершения?» — спросил глава государства.

Лавров в свою очередь заметил, что «шанс есть всегда». Соответственно, последовательная разъяснительная работа российских властей показывает, что возможности переговоров по гарантиям безопасности еще не исчерпаны.

«Мне кажется, наши возможности далеко не исчерпаны, они (переговоры — прим. Т-и), конечно, не должны продолжаться бесконечно, но на данном этапе я предложил бы их продолжать и наращивать», — подчеркнул дипломат.

Руководитель МИД РФ также обратил внимание на то, что в ближайшие дни обсуждение предложений по гарантиям безопасности продолжится в различных форматах.

Ранее Лавров проинформировал Путина об ответах США по гарантиям безопасности, отметив, что ответ американских властей на ключевой вопрос был отрицательным, но диалог нуждается в продолжении.

В декабре прошлого года МИД России опубликовал проекты договоренностей о гарантиях безопасности, переданные Соединенным Штатам и их союзникам по НАТО. В январе состоялись переговоры на различных площадках, после чего США и Североатлантический альянс представили письменные ответы на предложения РФ. Эти документы были впоследствии опубликованы испанской газетой El Pais.

Российская сторона не раз заявляла, что совершение каких-либо действий, нарушающих обязательства по неделимости безопасности в Евроатлантике, недопустимо.