Политика 8 мая 2026 22:51

Песков: России не нужны дозволения для проведения парада Победы

Дмитрий Песков
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

России не нужно чьи-либо дозволения, чтобы провести парад Победы. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нам не нужно ничье дозволение», – подчеркнул пресс-секретарь Президента РФ Владимира Путина, комментируя указ украинского лидера Владимира Зеленского «О проведении парада в г. Москве».

Песков добавил, что, на его взгляд, горе ждет того, кто пытается «подтрунивать» над Днем Победы и «такие глупые шутки делать». «Это, наверно, скорее, его большая беда», – предположил он.

«А нам не нужно ничье разрешение, чтобы гордиться нашим Днем Победы», – повторно акцентировал представитель Кремля.

Ранее Зеленский в своем указе заявил, что «разрешает» провести парад по случаю 9 Мая парад на Красной площади Москвы и что эта территория во время проведения мероприятия не будет целью украинских ударов.

До этого политик сообщил, что поддержал предложение Президента США Дональда Трампа о прекращении огня с 9 по 11 мая и об обмене военнопленными в формате «тысяча на тысячу».

Прежде Песков отмечал, что меры безопасности в связи с предстоящим парадом Победы на Красной площади принимаются «с учетом достаточно сложной оперативной обстановки на фоне террористической угрозы» со стороны украинского руководства.

Ранее Министерство обороны РФ рассказало, что парад в честь 9 Мая в Москве пройдет без прохождения колонны военной техники, а также без участия воспитанников суворовских и нахимовского училищ, кадетских корпусов.

