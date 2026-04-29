В Кремле объяснили, почему парад Победы на Красной площади пройдет без военной техники

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков

Парад Победы 9 мая на Красной площади в Москве решено провести без военной техники из-за «оперативной обстановки», включающей в том числе угрозу ударов с украинской стороны. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь Президента РФ Владимира Путина сослался на слова главы государства. Российский лидер ранее заявил, что власти Украины, «каждый день» теряя земли на линии соприкосновения, «сейчас пустились вовсю в террористическую активность».

«Поэтому на фоне этой террористической угрозы, конечно же, принимаются все меры по минимизации опасности», –подчеркнул Песков.

При этом представитель Кремля напомнил, что в прошлом году проводился «юбилейный парад, широкоформатный», а нынешняя дата, 81-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне, не является юбилейной. Вместе с тем он заверил, что «парад всё равно будет, пусть и в усеченном формате».

Накануне вечером Министерство обороны РФ рассказало, что парад в честь 9 Мая в Москве пройдет без прохождения колонны военной техники, а также без участия воспитанников суворовских и нахимовского училищ, кадетских корпусов.