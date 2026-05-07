news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Политика 7 мая 2026 12:57

Песков сообщил о дополнительных мерах по обеспечению безопасности Путина

Читайте нас в
Телеграм
Песков сообщил о дополнительных мерах по обеспечению безопасности Путина
Дмитрий Песков
Фото: © «Татар-информ»

Дополнительные меры по обеспечению безопасности Президента России Владимира Путина приняты на фоне угроз со стороны Украины сорвать празднование Дня Победы в Москве. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Безусловно», – ответил пресс-секретарь главы государства на соответствующий вопрос журналиста. Он также заверил, что Путина охраняют так же тщательно, как и лидера любой другой страны.

Кроме того, Песков отметил, что меры безопасности в связи с предстоящим парадом Победы на Красной площади принимаются на этот раз «с учетом достаточно сложной оперативной обстановки на фоне террористической угрозы» со стороны украинского руководства.

Ранее Министерство обороны РФ рассказало, что парад в честь 9 Мая в Москве пройдет без прохождения колонны военной техники, а также без участия воспитанников суворовских и нахимовского училищ, кадетских корпусов.

читайте также
В Кремле объяснили, почему парад Победы на Красной площади пройдет без военной техники
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
«Июльское» тепло в Татарстане продержится до 8 мая, после придут холод и заморозки

«Июльское» тепло в Татарстане продержится до 8 мая, после придут холод и заморозки

6 мая 2026

Режим «Ракетная опасность» введен в Татарстане

7 мая 2026
Новости партнеров