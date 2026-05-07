Песков сообщил о дополнительных мерах по обеспечению безопасности Путина

Дмитрий Песков

Дополнительные меры по обеспечению безопасности Президента России Владимира Путина приняты на фоне угроз со стороны Украины сорвать празднование Дня Победы в Москве. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Безусловно», – ответил пресс-секретарь главы государства на соответствующий вопрос журналиста. Он также заверил, что Путина охраняют так же тщательно, как и лидера любой другой страны.

Кроме того, Песков отметил, что меры безопасности в связи с предстоящим парадом Победы на Красной площади принимаются на этот раз «с учетом достаточно сложной оперативной обстановки на фоне террористической угрозы» со стороны украинского руководства.

Ранее Министерство обороны РФ рассказало, что парад в честь 9 Мая в Москве пройдет без прохождения колонны военной техники, а также без участия воспитанников суворовских и нахимовского училищ, кадетских корпусов.