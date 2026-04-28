Минобороны РФ: Парад Победы в этом году пройдет без прохождения колонны военной техники

Парад, который состоится 9 мая по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади Москва, пройдет без прохождения колонны военной техники – «в связи с текущей оперативной обстановкой». Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

По этой же причине не примут участия в параде воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, а также кадетских корпусов, добавили в военном ведомстве.

«В составе пешей колонны в параде примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных сил Российской Федерации», – пояснили в министерстве.

Во время трансляции парада продемонстрируют работу военнослужащих всех видов и родов войск, участвующих в специальной военной операции, а также несущих боевое дежурство и боевую службу. В частности, планируется показать расчеты на пунктах управления Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и на кораблях Военно-морского флота.

Авиационная часть парада предполагает пролет над Красной площадью самолетов российских пилотажных авиагрупп. Завершат мероприятие летчики штурмовиков Су-25, которые раскрасят небо Москвы в цвета российского флага.