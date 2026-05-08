Трамп анонсировал трехдневное прекращение огня между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп в 2018 году

Фото: kremlin.ru

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в социальной сети Truth Social анонсировал трехдневное прекращение огня между Россией и Украиной.

По словам американского лидера, огонь будет прекращен 9, 10 и 11 мая. Он уточнил, что предполагается приостановка боевых действий, а также обмен военнопленными по 1000 человек с каждой стороны.

Президент США заявил, что именно он выдвинул эту идею, и поблагодарил лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского за то, что те одобрили ее.

«Надеюсь, это начало конца очень долгой, смертоносной и тяжелой войны. Переговоры о прекращении этого крупного конфликта, крупнейшего (в Европе – прим. Т-и) со времен Второй мировой войны, продолжаются, и мы приближаемся к цели с каждым днем», – заключил Трамп.

Ранее Министерство обороны РФ объявило о прекращении огня с 8 по 10 мая. До этого президенты РФ и США обсуждали приостановку боевых действий по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне.