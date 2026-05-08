Ушаков: Россия согласилась на предложение Трампа о прекращении огня с 9 по 11 мая

Помощник Президента РФ Юрий Ушаков

Фото: kremlin.ru

Россия согласилась на инициативу Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о прекращении огня с Украиной с 9 по 11 мая и проведении в этот период обмена военнопленными в формате «тысяча на тысячу». Об этом сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«По поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина подтверждаю приемлемость для российской стороны предложенной только что Президентом США Дональдом Трампом инициативы, касающейся перемирия для обмена между Россией и Украиной военнопленными», – заявил дипломат (цитата по ТАСС).

Ушаков уточнил, что договоренности по продлению перемирия и обмену пленными были достигнуты в ходе телефонных контактов с администрацией Трампа. Он также выразил уверенность в важности того факта, что инициатива Президента США по перемирию и обмену пленными приурочена именно к 81-й годовщине Победы.

Ранее Дональд Трамп в социальной сети Truth Social анонсировал трехдневное прекращение огня между Россией и Украиной. «Надеюсь, это начало конца очень долгой, смертоносной и тяжелой войны», – добавил американский лидер. По его мнению, переговоры о завершении конфликта приближаются к цели с каждым днем.