Песков: Путин готов к разговору с Трампом, ждем сигналов

Президент России Владимир Путин готов к разговору со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, призвав при этом СМИ не заниматься гаданиями.

«Путин готов, мы ждем сигналов, все готовы. Поэтому здесь трудно гадать на кофейной гуще. Как только будет, если что-то будет, мы вас проинформируем», — подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства (цитата по ТАСС).

Вместе с тем Песков ответил на планы Трампа побудить Россию завершить украинский конфликт с помощью снижения цен на нефть, отмечает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, вооруженное противостояние на Украине не зависит от цен на нефть. По его мнению, конфликт начался из-за угрозы безопасности России и полного отказа Запада прислушиваться к озабоченностям российской стороны.