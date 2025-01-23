Зеленский допустил переговоры с Путиным при наличии гарантий безопасности от Трампа

Украинский лидер Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с Президентом России Владимиром Путиным, если новый Президент США Дональд Трамп гарантирует Украине безопасность. Политик сказал об этом в интервью агентству Bloomberg, на его слова обратил внимание ТАСС.

«Если Президент Трамп, я в это верю, сможет гарантировать нам сильную и необратимую безопасность для Украины, то мы будем двигаться по дипломатическому пути. Я понимаю, что без России невозможно дипломатически закончить войну», — заметил Президент Украины.

Таким образом Зеленский ответил на вопрос, готов ли он изменить свою позицию относительно отказа от переговоров с Путиным, если Украине будет предложена сделка.

Наряду с этим украинский лидер допустил, что переговоры могут начаться и до возвращения к границам 2022 года. Ранее Киев настаивал на выполнении этого условия.

«Может быть по-разному, в жизни оно так бывает», — сказал Зеленский, уточнив, что обстоятельства будут зависеть от позиции внешних игроков, включая Соединенные Штаты с их новой администрацией, Европейский Союз и глобальный Юг.

Накануне Дональд Трамп призвал Россию завершить «нелепое» вооруженное противостояние с Украиной, пригрозив, что в противном случае «будет только хуже». В частности, он упомянул новые налоги, пошлины и санкции на российскую продукцию.