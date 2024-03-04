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Песков прокомментировал утечку записи разговора офицеров ФРГ про атаку на Крымский мост
Разговор немецких высокопоставленных офицеров о планируемых ударах по Крымскому мосту подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине. Такое мнение высказал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
«Здесь, конечно же, предстоит узнать, делает ли это бундесвер по своей инициативе, тогда вопрос, насколько управляем бундесвер и насколько господин Шольц контролирует эту ситуацию, или это часть государственной политики ФРГ, – отметил официальный представитель Кремля. – И то и другое очень плохо, и то и другое лишний раз подчеркивает прямую вовлеченность стран так называемого коллективного Запада в конфликт вокруг Украины».
По словам Пескова, запись сама по себе говорит о том, что в бундесвере предметно и конкретно обсуждаются планы ударов по территории России, что «не нуждается ни в каких юридических трактовках».
Напомним, сегодня посла Германии в Москве Александера Ламбсдорфа вызвали в МИД РФ в связи с беседой германских офицеров по атакам на Крымский мост ракетами Taurus, расшифровку которого 1 марта опубликовала главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. В разговоре, состоявшемся 19 февраля и посвященном атаке на Крымский мост, участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС Германии Грефе, инспектор BBC Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования Фенске и Фроштедте.
Минобороны Германии инициировало проверку о прослушке разговора офицеров бундесвера. При этом ряд западных СМИ сообщили, что их источники подтвердили подлинность записи. Канцлер Олаф Шольц назвал ситуацию «очень серьезной проблемой», а глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что публикация является частью информационной войны России. Он также утверждал, что в разговоре немецких офицеров, опубликованном российскими СМИ, обсуждались «различные сценарии» событий, а не точные планы.
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