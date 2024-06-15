Песков признался, что не знал о выступлении Путина с мирными инициативами по Украине

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что он не был в курсе тезисов, с которыми глава государства Владимир Путин собирался выступить на встрече с руководством российского МИД. Видео с ответом на вопрос появилось в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

«Я не знал», — ответил представитель Кремля на вопрос, знал ли кто-то о том, что Владимир Путин неожиданно выступит с мирными инициативами по Украине.

На уточняющий вопрос о том, знал ли кто-то еще, Дмитрий Песков ответил, что он пресс-секретарь одного человека.

Напомним, накануне Президент выступил на встрече с руководством российского МИД с большой речью, во время которой затронул многие вопросы внешней политики. В частности он оценил потенциал БРИКС как одного из стержневых институтов многополярного мира, высказался о действиях коллективного Запада и назвал условия для начала мирных переговоров с Украиной. Он также выразил свое мнение насчет «мирной» конференции по Украине, которую захотели устроить власти Швейцарии.