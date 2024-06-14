Путин озвучил условия для начала мирных переговоров с Украиной

Россия будет готова к мирным переговорам с Украиной после вывода ВСУ с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и отказа киевских властей от планов по вступлению в НАТО. Об этом на встрече с руководством МИД РФ заявил Президент Владимир Путин.

«Обращаю внимание, именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину», – отметил российский лидер.

Путин также подчеркнул, что Россия незамедлительно прекратит боевые действия, как только Киев пойдет на данные условия и начнет реальный вывод войск, а также официально уведомит об отказе от планов вступления в НАТО.

«Мы это сделаем незамедлительно. Естественно, одновременно гарантируем беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений», – пообещал Путин.

Россия хотела бы рассчитывать, что все вышеупомянутые решения Украина примет самостоятельно, отметил Президент.

«Мы конечно же хотели бы рассчитывать, что такое решение, и о выводе войск, и о внеблоковом статусе, и о начале диалога с Россией, от которого зависит будущее существование Украины, в Киеве будут принимать самостоятельно исходя из сложившихся реалий и руководствуясь подлинными национальными интересами украинского народа, а не по западной указке. Хотя на этот счет существуют большие сомнения», – подытожил Путин.