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Путин назвал воровством любые попытки Запада изъять замороженные активы РФ
Все уловки коллективного Запада по попыткам присвоить замороженные российские активы и валютные резервы будут являться воровством и не останутся безнаказанными. Об этом на встрече с руководством Министерства иностранных дел РФ заявил Президент Владимир Путин, передает ТАСС.
«Теперь думают над тем, как подвести хоть какую-то юридическую базу, чтобы их окончательно присвоить, — сказал глава государства. — Но, несмотря на все крючкотворство, воровство, безусловно, останется воровством. И безнаказанным не останется, с другой стороны».
Своими действиями Запад делает «еще один шаг к разрушению той системы, которую [они] создавали сами, и которая многие десятилетия обеспечивала их процветание», отметил Путин. Он добавил, что уже сейчас растет недоверие к финансовой системе, основанной на западных резервных валютах, поскольку иностранные компании и другие страны видят, что, оказывается, «их активы и резервы далеко не в безопасности — как в юридическом, так и в экономическом смысле слова».
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