Путин о потенциале БРИКС: Один из стержневых институтов многополярного мира

Россия в рамках своего председательства в БРИКС в 2024 году будет содействовать плавному включению новых членов объединения в рабочие структуры и примет соответствующие решения к саммиту в Казани. Об этом сказал Президент Владимир Путин, передает ТАСС.

«Прошу правительство, МИД продолжить содержательную работу, диалог с партнерами, чтобы выйти на саммит БРИКС в Казани в октябре с весомым набором согласованных решений», — сказал глава государства на встрече с руководством Министерства иностранных дел РФ.

Он подчеркнул, что инициативы должны задать вектор сотрудничества в политике и безопасности, экономике и финансах, науке и культуре, спорте и гуманитарных связях. Президент отметил, что потенциал БРИКС позволит объединению со временем стать одним из стержневых регулирующих институтов многополярного миропорядка.

Саммит БРИКС пройдет в столице республики в октябре, на него приглашены главы 26 государств. Как подчеркнул Раис Татарстана Рустам Минниханов, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики.