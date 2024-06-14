«Выглядит по-идиотски»: Путин назвал «мирную» конференцию Запада еще одной уловкой

«Мирная» конференция, которую хотят провести в июне власти Швейцарии, является не переговорами, а стремлением Запада и дальше продавливать свою линию. Никакие важные вопросы по урегулированию украинского кризиса организаторы решать не собираются, они лишь сведут всё к новым обвинениям в адрес России. Об этом на встрече с руководством МИД заявил Президент Владимир Путин.

«То, что предлагают устроители встречи в Швейцарии, лишь ещё одна уловка, чтобы отвлечь всеобщее внимание, поменять местами причину и следствие украинского кризиса, пустить дискуссию по ложному следу», – отметил глава государства.

По словам Путина, никакие фундаментальные вопросы в Швейцарии в принципе не собираются обсуждать, несмотря на все попытки придать более или менее благопристойный вид повестке конференции.

«Уже сейчас можно ожидать, что всё сведется к общим разговорам демагогического характера и к новым обвинениям в адрес России. Затея легко читается – любыми средствами подтянуть как можно большее количество государств и по итогам представить дело так, будто бы западные рецепты и правила разделяются всем международным сообществом, а значит, и наша страна безоговорочно должна их принять», – сказал Президент РФ.

Он продолжил, что конференция – «это не переговоры, а стремление группы стран и дальше продавливать свою линию, решать вопросы, которые прямо затрагивают наши интересы и безопасность, по своему усмотрению».

«Хочу в этой связи подчеркнуть: без участия России, без честного и ответственного диалога с нами выйти на мирное решение по Украине и в целом по глобальной европейской безопасности невозможно. Пока же Запад игнорирует наши интересы и при этом, запрещая Киеву вести переговоры, всё время лицемерно призывает нас к каким-то переговорам. Выглядит как-то по-идиотски. С одной стороны, им запрещают вести с нами переговоры, а нас призывают к переговорам и ещё намекают, что мы от переговоров отказываемся. Бред какой-то. Но мы живем в каком-то Зазеркалье», – заключил Путин.



Власти Швейцарии планируют провести конференцию по Украине 15-16 июня. Во время переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко Президент Владимир Путин обращал внимание на то, что Россию на конференцию не приглашают и в то же время обвиняют в нежелании сесть за стол переговоров. Он также подчеркнул, что Москва изначально стремилась к мирному урегулированию конфликта на Украине, однако Киев и его союзники «выбросили в помойку» все договоренности, достигнутые в Минске и Стамбуле. Политолог Сергей Марков в беседе с «Татар-информом» отмечал, что саммит по Украине, который планирует организовать Швейцария, называют на Западе мирным, хотя по сути он таковым не является.