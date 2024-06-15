Кремль: Реакция Запада на предложение Путина не конструктивна

На предложение Президента РФ Владимира Путин провести переговоры отреагировали многие участники «мирной» конференции в Швейцарии, однако их реакция не имеет конструктивного характера. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

«Много официальной реакции, официальных заявлений не конструктивного характера», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Напомним, накануне Президент выступил на встрече с руководством российского МИД с большой речью, во время которой затронул многие вопросы внешней политики. В частности он оценил потенциал БРИКС как одного из стержневых институтов многополярного мира, высказался о действиях коллективного Запада и назвал условия для начала мирных переговоров с Украиной. Он также выразил свое мнение насчет «мирной» конференции по Украине, которую захотели устроить власти Швейцарии.