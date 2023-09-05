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Песков не разрешил задать ему вопрос о судьбе генерала Суровикина
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос корреспондента Agence France-Presse о судьбе генерала армии Сергея Суровикина. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
«[Министр обороны РФ] Сергей Шойгу вчера оставил без ответа вопрос журналистов о возможном расследовании в отношении генерала Суровикина. Можно задать этот вопрос вам?» — поинтересовался корреспондент французского агентства.
«Нет, нельзя», — лаконично ответил пресс-секретарь главы государства представителю СМИ.
Ранее, 22 августа, РБК со ссылкой на источники рассказал об отставке Сергея Суровикина с поста главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ. На следующий день, 23 августа, РИА Новости со ссылкой на источник проинформировало о назначении на эту должность начальника Главного штаба ВКС Виктора Афзалова.
Суровикин не появлялся на публике после попытки мятежа, организованной частной военной компанией «Вагнер» погибшего впоследствии Евгения Пригожина. Западные СМИ писали о допросах и даже задержании генерала. Накануне журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале опубликовала фотографию Суровикина с супругой, прогуливающихся по Москве.
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