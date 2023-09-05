Песков не разрешил задать ему вопрос о судьбе генерала Суровикина

Генерал армии Сергей Суровикин

Фото: пресс-служба Министерства обороны РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос корреспондента Agence France-Presse о судьбе генерала армии Сергея Суровикина. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

«[Министр обороны РФ] Сергей Шойгу вчера оставил без ответа вопрос журналистов о возможном расследовании в отношении генерала Суровикина. Можно задать этот вопрос вам?» — поинтересовался корреспондент французского агентства.

«Нет, нельзя», — лаконично ответил пресс-секретарь главы государства представителю СМИ.

Ранее, 22 августа, РБК со ссылкой на источники рассказал об отставке Сергея Суровикина с поста главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ. На следующий день, 23 августа, РИА Новости со ссылкой на источник проинформировало о назначении на эту должность начальника Главного штаба ВКС Виктора Афзалова.

Суровикин не появлялся на публике после попытки мятежа, организованной частной военной компанией «Вагнер» погибшего впоследствии Евгения Пригожина. Западные СМИ писали о допросах и даже задержании генерала. Накануне журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале опубликовала фотографию Суровикина с супругой, прогуливающихся по Москве.