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Пригожина похоронили на Пороховском кладбище «в закрытом формате»
Сегодня состоялось прощание с основателем частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным. Оно прошло «в закрытом формате» на пороховском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщила его пресс-служба.
«Желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище», – говорится в сообщении.
Напомним, в Кремле сегодня сообщили, что Президент Владимир Путин не планирует принимать участие в похоронах Пригожина. Ранее он выразил соболезнования близким погибших при крушении самолета в Тверской области.
27 августа, в минувшее воскресенье, СК России подтвердил гибель Пригожина при крушении бизнес-джета Embraer 23 августа.
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