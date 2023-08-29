Пригожина похоронили на Пороховском кладбище «в закрытом формате»

Сегодня состоялось прощание с основателем частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным. Оно прошло «в закрытом формате» на пороховском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщила его пресс-служба.

«Желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище», – говорится в сообщении.

Напомним, в Кремле сегодня сообщили, что Президент Владимир Путин не планирует принимать участие в похоронах Пригожина. Ранее он выразил соболезнования близким погибших при крушении самолета в Тверской области.

27 августа, в минувшее воскресенье, СК России подтвердил гибель Пригожина при крушении бизнес-джета Embraer 23 августа.