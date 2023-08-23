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Политика 23 августа 2023 07:06

СМИ: Главкомом ВКС вместо Суровикина стал начальник Главного штаба Афзалов

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Начальник Главного штаба ВКС Виктор Афзалов назначен временно исполняющим обязанности главкома ВКС России. На этой должности он сменил Сергея Суровикина, передает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Ранее Афзалов уже назначался врио главкома ВКС на период, пока Суровикин командовал Объединенной группировкой войск и сил в зоне СВО.

Накануне вечером стало известно, что генерал армии Сергей Суровикин освобожден от занимаемой должности. По информации РБК это связано с переходом на другую работу. Уточнялось, что Суровикин «находится в распоряжении» Минобороны.

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