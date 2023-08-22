РБК: Суровикин освобожден от занимаемой должности

Генерал армии Сергей Суровикин в конце 2022 года

Фото: kremlin.ru

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал армии Сергей Суровикин освобожден от занимаемой должности. Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК.

Военачальник отставлен «в связи с переходом на другую работу и находится в распоряжении» Министерства обороны, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Подтвердил это и другой источник, осведомленный о кадровом решении, принятом в военном ведомстве. «В настоящее время он (Суровикин) [находится] в краткосрочном отпуске», — уточнил один из собеседников издания.

Upd (19.30): При этом, по данным одного из источников, после отставки с основного поста генерал армии перестал быть и заместителем командующего Объединенной группировкой войск (сил).

Первым о снятии Суровикина с поста главнокомандующего ВКС сообщил журналист Алексей Венедиктов* (объявлен Министерством юстиции иностранным агентом).

Upd (19.34): В конце июня газета The New York Times, сославшись на американских официальных лиц, которых проинформировала разведка США, написала, что Сергей Суровикин якобы «заранее знал» о планах основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина восстать против руководства Министерства обороны. При этом вечером 23 июня генерал обратился к бойцам ЧВК с призывом не участвовать в противозаконных действиях.

В Кремле информацию об осведомленности Суровикина о мятеже назвали спекуляциями и пересудами. Несмотря на это, появились слухи об аресте и отставке генерала. Почти два месяца о его судьбе ничего не было известно.

*Признан Министерством юстиции РФ иностранным агентом.