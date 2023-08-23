Военный эксперт Кнутов назвал плюсы и минусы работы Суровикина на посту главкома

Военный эксперт и директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с «Татар-информом» назвал положительные и отрицательные результаты работы генерала армии Сергея Суровикина на посту главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ.

«Есть, конечно, спорные точки зрения по херсонской операции. С одной стороны, он был прав, с другой стороны, оставление правого берега Днепра позволило противнику получить преимущество в силу того, что правый берег выше левого. В основном операция правильная была, но то, что правый берег выше левого, создает сейчас определенную проблему. Ну и плюс взрыв Каховской ГЭС тоже создает определенные сложности с точки зрения снабжения Крыма технической водой», — пояснил собеседник агентства.

По его мнению, если бы Вооруженные силы РФ держали оборону, вероятность этого была бы нулевой.

Одним из значимых достижений Суровикина на посту стала линия обороны, которую называют в честь самого генерала армии и которая считается основной защитной стеной ВС России от противника.

«На Западе признают, что именно линия Суровикина позволяет нам держать оборону. Это, извините меня, достижение высочайшего уровня», — подчеркнул Кнутов.

Накануне стало известно, что главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал армии Сергей Суровикин освобожден от занимаемой должности. Также сообщалось, что врио главкома назначен начальник Главного штаба ВКС Виктор Афзалов.