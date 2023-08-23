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Военный эксперт Кнутов объяснил, почему Суровикина сняли с должности
Начальник Главного штаба ВКС Виктор Афзалов уже много месяцев выполняет обязанности главнокомандующего, поэтому его назначение врио главкома ВКС России — юридическое оформление фактической ситуации. Об этом в беседе с «Татар-информом» сказал директор музея войск ПВО Юрий Кнутов, отвечая на вопрос, почему Сергея Суровикина освободили от занимаемой должности.
«По большему счету если говорить о ВКС, то ими занимается год, а может и полтора, Афзалов. Фактическую ситуацию оформили юридически», — пояснил военный эксперт.
Он не исключил, что на положение Суровикина могли повлиять и его отношения с главой частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным.
«Что касается специальной военной операции, ну, наверное, его отношения с Пригожиным могли сыграть в его положении в командовании негативную роль. Но еще раз хочу сказать, учитывая его знания и опыт проведения боевых операций, он будет еще востребован и не раз», — заключил Юрий Кнутов.
Накануне стало известно, что главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал армии Сергей Суровикин освобожден от занимаемой должности. Также сообщалось, что врио главкома назначен начальник Главного штаба ВКС Виктор Афзалов.
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