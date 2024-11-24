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Политика 24 ноября 2024 14:34

Песков назвал применение «Орешника» ответом на эскалацию со стороны Запада

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Песков назвал применение «Орешника» ответом на эскалацию со стороны Запада
Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину назвал применение новой ракетной системы «Орешник» не эскалацией, а ответом на эскалацию со стороны стран Запада.

«Были применены западные ракеты с участием западных военных. Сами украинцы этого сделать не могут. <...> И, соответственно, любые действия, которые последовали, вы знаете, они не являются эскалацией, они являются ответным шагом на эскалацию, которая была спровоцирована западниками», — выразил уверенность Песков (цитата по ТАСС).

В этом же интервью Песков высказал мнение, что «[Президенту РФ Владимиру] Путину приходится отвечать на ту беспрецедентную эскалацию, которая провоцируется в первую очередь уходящей администрацией Вашингтона».

«Это приходится делать постоянно, потому что они (администрация уходящего Президента США Джо Байдена — прим. Т-и) каждый раз делают всё более безрассудные шаги и идут вперед, наращивая напряженность вокруг украинского конфликта», — поделился пресс-секретарь главы государства тем, как воспринимают текущую ситуацию в Кремле.

Владимир Путин 21 ноября выступил с обращением к гражданам России. Он рассказал, что 19-го и 21-го числа ВСУ применили западное дальнобойное оружие по российским территориям. Атакам подверглись военные объекты в Брянской (американские оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS) и Курской (британские крылатые ракеты авиационного базирования Storm Shadow) областях.

В ответ на это российские войска нанесли комбинированный удар по промышленному объекту в Днепре (бывшем Днепропетровске). Для этого впервые была использована новая ракетная система, получившая название «Орешник». Российский лидер уточнил, что в случае дальнейшего применения «Орешника» РФ будет заранее предупреждать мирных жителей Украины и граждан дружественных стран, находящихся на ее территории.

Позднее Путин анонсировал серийное производство ракет «Орешник» и сообщил о разработке еще нескольких систем средней и меньшей дальности. Командующий же Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что ракетная система средней дальности «Орешник» способна поражать цели на всей территории Европы, что отличает ее от других видов высокоточного оружия.

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#спецоперация #Дмитрий Песков #межконтинентальная баллистическая ракета
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