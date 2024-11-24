Медведев призвал Европу прекратить поддержку Украины из-за применения «Орешника»

Дмитрий Медведев в 2015 году

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале предложил странам Европы прекратить поддержку Украины в ее вооруженном противостоянии с Россией на фоне применения новой ракетной системы «Орешник», пригрозив неприемлемым ущербом.

«Европа гадает, какой ущерб система может причинить, если [бое]головки будут ядерными, можно ли все-таки сбить эти ракеты и как быстро ракеты достигнут столиц Старого Света. Ответ: ущерб неприемлемый, сбить современными средствами невозможно и речь идет о минутах», — выразил уверенность экс-президент РФ.

«Бомбоубежища не помогут, поэтому надежда только на то, что добрая Россия будет предупреждать о пусках заранее. Поэтому лучше прекращать поддержку войны», — заявил Медведев.

Президент РФ Владимир Путин 21 ноября выступил с обращением к гражданам. Он рассказал, что 19-го и 21-го числа ВСУ применили западное дальнобойное оружие по российским территориям. Атакам подверглись военные объекты в Брянской (американские оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS) и Курской (британские крылатые ракеты авиационного базирования Storm Shadow) областях.

В ответ на это российские войска нанесли комбинированный удар по промышленному объекту в Днепре (бывшем Днепропетровске). Для этого впервые была использована новая ракетная система, получившая название «Орешник». Российский лидер уточнил, что в случае дальнейшего применения «Орешника» РФ будет заранее предупреждать мирных жителей Украины и граждан дружественных стран, находящихся на ее территории.

Позднее Путин анонсировал серийное производство ракет «Орешник» и сообщил о разработке еще нескольких систем средней и меньшей дальности. Командующий же Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что ракетная система средней дальности «Орешник» способна поражать цели на всей территории Европы, что отличает ее от других видов высокоточного оружия.